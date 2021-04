Traditionsgebäck des Bergischen Landes : Zwieback und Brezel aus Leidenschaft

Burg Bäckermeister Ingo Zollmarsch betreibt mit seinen Eltern die Traditionsbäckerei Erich Veith in Oberburg. Vor zehn Jahren nahm der Verein „Slowfood“ die Bergische Spezialität in die „Arche des Geschmacks“ auf.

600 Brezel kommen an einem Backtag zusammen. Vor zehn Jahren nahm der Verein „Slowfood“ die Bergische Spezialität in die „Arche des Geschmacks“, eine Liste schutzbedürftiger Lebensmittel, auf. „Früher gab es in Burg sehr viele Brezelbäcker“, erklärt Zollmarsch. Diese Zeiten sind vorbei. Und die Corona-Pandemie hat den Verkauf weiter gebremst. „Wir haben vorher zahlreiche Lokale in der Region beliefert“, sagt der Bäckermeister. Schließlich sind die Brezel auch beliebter Teil einer Bergischen Kaffeetafel – wie im Übrigen auch der Zwieback, der ebenfalls zu den klassischen Hauswaren der Bäckerei Erich Veith zählt. „Er verkauft sich besser“, berichtet Zollmarsch. 200 Tüten stellt er pro Charge her. Zu kaufen gibt es das knackige Feingebäck nicht nur vor Ort, sondern zusätzlich zum eigenen Verkaufsladen an mehreren Kiosken in Solingen, Wermelskirchen und Remscheid.