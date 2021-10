Zweites Kulturfabrik-Konzertwochenende unter WiW-Regie : Leider spielt auch der Regen mit

info

Was Mit dem „Wermels-Kirchen-Tag“ am kommenden Wochenende, 8. und 9. Oktober, steht der nächste Kulturfabrik-Programmpunkt an. Los geht es am Freitag, 8. Oktober, um 17 Uhr, am Samstag, 9. Oktober, gibt es den ganzen Tag über Programm auf dem Rhombus-Gelände.

Wer Für den „Wermels-Kirchen-Tag“ haben sich die christlichen Gemeinden Wermelskirchens – evangelisch, katholisch und freikirchlich - zusammengetan und laden zum Begegnen, Entdecken und Feiern ein.