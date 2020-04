Drei weitere Menschen an Covid-19 im Rheinisch-Bergischen Kreis gestorben : Zweiter Corona-Todesfall in Wermelskirchen

Wermelskirchen/Rhein-Berg 382 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis – drei weitere Menschen an Covid-19 gestorben – 75 Wermelskirchener in Quarantäne.

Eine 85-jährige Patientin aus Wermelskirchen befand sich aufgrund einer Vorerkrankung in stationärem Aufenthalt. Da sie bei Aufnahme ebenfalls unter Erkältungssymptomen litt, wurde unter Einhaltung der infektionshygienischen Maßnahmen ein Corona-Test durchgeführt, dessen Ergebnis positiv verlief. Im weiteren Verlauf der Erkrankung ist die Patientin gestern Abend in einem Remscheider Krankenhaus verstorben, so die Sprecherin des Krisenstabes, Birgit Bär. Die Kontaktpersonen aus ihrem Umfeld wurden bereits ermittelt, kontaktiert und entsprechend unter häusliche Quarantäne gesetzt.

Ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ereignete sich ebenfalls gestern. Ein 79-jähriger Mann aus Bergisch Gladbach, der unter einer Covid-19 Erkrankung litt, verstarb in seiner Wohnung.

36 Personen, die am Coronavirus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon neun Personen in intensivmedizinischer Betreuung. Sieben Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (4), Overath (1) und Wermelskirchen (2).