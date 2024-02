Feiern in Wermelskirchen Volle Tanzfläche bei Ü50-Party im Eifgen

An der Theke stoßen Christiane Beyer und Sabine Salamon gut gelaunt an. Die beiden sind bei der Stadt für das Projekt „In Form“ zuständig – und damit hinter den Kulissen auch für die Idee der Ü50-Party im Haus Eifgen. Im vergangenen Jahr hatten sie alle Akteure, die in Wermelskirchen mit Menschen älteren Semesters zu tun haben, zur Ideensammlung eingeladen. Dabei stand am Ende des Tages auch das Stichwort „Ü50-Party“. „Wir haben dann im Haus Eifgen nachgefragt“, erzählt Christiane Beyer. „Und wir fanden die Idee sofort richtig gut“, sagt Anja Klein von der Kulturinitiative, die gerade mit einem vollen Kasten Bier um die Ecke kommt. Über das Projekt „In Form“ machte die Stadt Fördergelder locker – und so ist der Eintritt zur Party für die Besucher völlig kostenlos.