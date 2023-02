Auszeichnung vom Rheinisch-Bergischen Kreis Zwei Wermelskirchener bekommen Gold

Menschen bewegen – das sei für Wolfgang Craen eine Herzensangelegenheit, kommentierte der Landrat in seiner Laudatio für den Geehrten aus Wermelskirchen: „Im Mai 1999 war er einer der Gründer des Bürgerbusvereins Wermelskirchen. Seitdem ist Wolfgang Craen ehrenamtlicher Geschäftsführer, seit 2014 gleichzeitig auch Vereinsvorsitzender. Diese Ämter übt er mit größtem Einsatz, Weitblick und Akribie aus. Er motiviert und gewinnt gemeinsam mit seinem Team die vielen ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer.“ Als ehemaliger Niederlassungsleiter der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) in Wermelskirchen bringe Wolfgang Craen für dieses Engagement umfassendes Fachwissen über Busse und Liniennetze mit, stellte Stephan Santelmann fest: „Ihm liegt es am Herzen, dass die Bürgerinnen und Bürger aus den Wermelskirchener Randgebieten und Solingen-Höhrath eine Anbindung in die Innenstadt haben.“ Craen sei der Motor des für die Bürger wichtigen Bürgerbus-Angebots. Und der Erfolg gebe ihm Recht: Das Angebot werde gut angenommen und sei aus Wermelskirchen nicht wegzudenken. „Dabei versteht es Wolfgang Craen, den Verein immer wieder an sich ändernde Rahmenbedingungen anzupassen und das Angebot zu erweitern. Ein besonderes Anliegen ist für ihn dabei die Beschaffung eines neuen Bürgerbus-Fahrzeugs“, berichtete der Landrat – auf Wolfgang Craen sei auch in schwierigen Situationen Verlass. Er setze sich aktiv für die Lebensqualität seiner Mitmenschen ein und habe deshalb die Auszeichnung mit der Ehrennadel in Gold mehr als verdient.