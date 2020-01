Medizinische Hilfe in Dabringhausen : Zwei Vereine teilen sich Defibrillator

Am Sportplatz Höferhof und im Freibad stehen für den Ernstfall solche Laien-Defibrillatoren zur Verfügung. Foto: Udo Teifel

Dabringhausen In Dabringhausen haben sich bereits vor zwei Jahren zwei Vereine zusammengeschlossen und sorgen seither für die Sicherheit in ihren Sportstätten. Im Frühjahr 2018 suchte der SV Freibad Dabringhausen nach Möglichkeiten, während der Saison einen sogenannten AED, also einen Laien-Defibrillator, im Bad zur Verfügung zu haben.

Mit dem Dabringhauser TV war schnell ein Kooperationspartner gefunden, berichtet jetzt Katja Salz-Bannier vom SV Freibad Dabringhausen: „Dabei ergänzen sich die Zeiten, in denen ein Defibrillator an den jeweiligen Sportstätten benötigt wird, perfekt.“ Im Freibad herrscht während der Sommerferien Hochbetrieb, in dieser Zeit ruht dagegen größtenteils der Trainingsbetrieb des Dabringhauser TV am Sportplatz Höferhof.

Mit Markus Causemann, Geschäftsführer der Hubert Causemann GmbH, einem Shop für Erste-Hilfe-Bedarf aus Dhünn, fand sich ein Sponsor für den Defibrillator samt Zubehör. „Wir freuen uns sehr, dass Herr Causemann uns ein so lebenswichtiges Gerät zur Verfügung stellt. Dass davon direkt zwei Vereine im Dorf und damit natürlich noch mehr Menschen profitieren, freut uns ganz besonders“, sagt Heiko Cürlis vom Dabringhauser TV.