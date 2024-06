Amtsgericht in Wermelskirchen Eine Verhandlung wegen Randale und ALG-Betrug

Zwei unterschiedliche Tatvorwürfe wurden in eine Verhandlung gegen einen 35-jährigen Mann aus Wermelskirchen vor dem Amtsgericht zusammengefasst. Zum einen ging es um Arbeitslosengeld (ALG) in Höhe von 1235 Euro, das fälschlicherweise erhalten wurde, weil eine neu aufgenommene Arbeitsstelle gegenüber dem Arbeitsamt nicht angegeben wurde. Zum anderen ging es um Sachbeschädigung, weil der Wermelskirchener in der Nacht auf den Kirmessonntag 2022 an gleich zwei Autos die Außenspiegel abgetreten hatte. Zusätzlich waren laut Tatvorwurf auch einige Baustellenzaunteile und Verkehrsschilder ins Visier des damals betrunkenen Mannes gekommen.