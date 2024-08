Schwimmen in Wermelskirchen Freibadsaison geht in die Verlängerung

Wermelskirchen · Das Hallenbad Wermelskirchen kann nicht wie geplant nach dem Ende der Sommerschulferien wieder öffnen. Im Waldbad in Dabringhausen hängen die Betreiber zwei Öffnungstage an das geplante Saisonende an.

15.08.2024 , 11:54 Uhr

Im Freibad Dabringhausen kann in der laufenden Saison zwei Tage länger als ursprünglich geplant geschwommen werden. Foto: Katja Salz-Bannier

Während das Hallenbad am Quellenweg nicht wie geplant direkt nach den Sommerschulferien wieder öffnen kann, weil laut Stadtverwaltung notwendige Reparaturen der Wasseraufbereitungsanlage noch nicht abgeschlossen sind, verlängert das Freibad in Dabringhausen die Saison um zwei Tage. Trotz des ursprünglich geplanten Saisonendes am Sonntag, 18. August, habe sich der Betreiberverein entschieden, das Freibad bis einschließlich Dienstag, 20. August, geöffnet zu lassen, berichtet der Schwimmverein Freibad Dabringhausen (SVFD): „Auch wenn die Wetterprognose nicht erhoffen lässt, dass der bisherige Besucherrekord in 2024 vom 12. August mit über 1700 Badegästen geknackt wird, wollen wir dennoch ein Zeichen setzen. Das Hallenbad kann erst später als geplant öffnen, wir haben so die Möglichkeit, allen Schwimmern einen Badebesuch zu ermöglichen“, sagt Dominik Roenneke, Vorsitzender des SVFD. Wichtig sei für den Betreiberverein nun, dass diese Möglichkeit auch genutzt werde: „Die laufenden Kosten, vor allem die Personalkosten, bleiben für uns natürlich. Da ist es von Bedeutung, dass diese Extra-Tage auch noch Einnahmen generieren“, betont Roenneke. Die Erfahrung zeige, dass der Zuspruch im Freibad mit dem Ende der Sommerschulferien und der damit einhergehenden Rückkehr des Alltags in die Familien deutlich abnehme. Daher bleibe es auf jeden Fall bei der Verlängerung bis zum letzten Sommerferientag. Wie die Stadtverwaltung ankündigt, kann das Hallenbad ab Montag, 26. August, wieder in Betrieb genommen werden.

(sng)