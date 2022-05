Aus dem Polizeibericht : Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf L409

Auf der Landstraße 409 in Preyesmühle verunglückte der Autofahrerin dieses Fahrzeuges. Foto: Polizei

Wermelskirchen Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Euro-Bereich – so sieht die Bilanz eines Unfalls am Dienstagnachmittag auf der Landstraße 409 in Preyersmühle aus.

Ein 72-jähriger Remscheider befuhr mit seiner 65-jährigen Beifahrerin aus Bergisch Gladbach die Landstraße aus Richtung Wermelskirchen kommend in Richtung Remscheid. Unmittelbar vor einer Linkskurve kam der 72-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. Hierbei touchierte er eine Schutzplanke und stieß daraufhin ungebremst mit einer Ampel frontal zusammen, wodurch sich beide Airbags auslösten. Durch die Kollision wurde zudem der Zaun eines hinter der Ampel befindlichen Grundstückes beschädigt.

Beide Autoinsassen wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt

(tei.-)