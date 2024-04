Groß-Sportveranstaltung in Wermelskirchen Anmeldung zum Stadtlauf jetzt noch möglich

In diesem Jahr werde die traditionsreiche Stadtmeisterschaft der Grundschulen über vier Mal 125 Meter erstmals in zwei verschiedenen Wertungen ausgetragen: eine für Erst- und Zweitklässler sowie eine für die Dritt- und Viertklässler. Gesucht werden die Nachfolger der Gemeinschaftsgrundschule Am Haiderbach, die den Sieg im vergangenen Jahr für sich verbuchen konnte.