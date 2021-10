Anpflanzungen auf Stadt- und Waldfriedhof in Wermelskirchen : Stadt pflanzt zwei Mammutbäume für den Klimaschutz

Wermelskirchen Das Wahrzeichen der Stadt hat „Zuwachs“ bekommen. Ab sofort ist das Naturdenkmal an der Oberen Remscheider Straße nicht mehr der einzige Riesen-Mammutbaum in der Stadt.

Dr. Holger Casselmann von der Initiative „Fix it Climate“ aus Odenthal hat der Stadt Wermelskirchen zwei weitere Riesen-Mammuts geschenkt, „um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, wie er sagt. „Es handelt sich um Küstenmammutbäume Sequoia sempervirens, die eigentlich in Kalifornien beheimatet sind“, verrät der Hobbygärtner. Da die Bäume am besten bei Temperaturen um die 20 Grad gedeihen, handelt es sich bei den Wermelskirchener Exemplaren um spezielle Züchtungen, die winterhart sind.

Bis die beiden neuen Mammutbäume, die aktuell etwa einen Meter hoch sind, die wuchtige Größe des Weihnachtsbaums erreicht haben, wird es noch einige Zeit dauern. Aber: „Die Küstenmammutbäume sind schlank und hoch und wachsen bis zu zwei Meter im Jahr“, erklärt Holger Casselmann, der die selbstgezogenen Bäumchen persönlich an ihre Bestimmungsorte in Wermelskirchen brachte und gemeinsam mit Harald Drescher , Tiefbauamtsleiter der Stadt, und Friedhofsverwalter Thomas Pleil wurde einer auf dem Stadtfriedhof gepflanzt.

Am Willicher Feld : 21 junge Ebereschen beim „Einheitsbuddeln“ in Willich gepflanzt

Das ist auch Ziel der Aktion „Verwurzelt in Wermelskirchen“, mit der in den kommenden drei Jahren die heimischen Wälder aufgeforstet werden sollen. Insgesamt 35.000 Bäume stiftet die Stadtsparkasse für diese Klimaschutzaktion. „Für jeden Einwohner einen Baum“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück über die Aktion, die „als Signal von Wermelskirchen über ganz NRW strahlen soll.“ Die ersten Buchen, Schlehen, Waldhasel und Wildkirsche sind bereits im März in Dabringhausen auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern gepflanzt worden. Weitere Bäume werden im Rahmen einer zweiten Pflanzaktion noch in diesem Jahr folgen.