Serie Mein Instrument und ich : Zwei kleine und zwei große Hände

Rölscheid Elly Madler (7) spielt seit einem Jahr Klavier – sie mag die schönen Melodien und wenn ihre Eltern ihr zuhören. Und manchmal erfindet sie einfach selber Lieder.

Von Theresa Demski

Elly sitzt an den Tasten und guckt nachdenklich in die Luft. „Warte, ich muss überlegen“, sagt die Siebenjährige dann und setzt ihre Füße auf das kleine Höckerchen unter dem Klavier. Elly hat neulich eine eigene kleine Melodie komponiert und nun kramt die Grundschülerin sie aus den Tiefen ihres musikalischen Gedächtnisses hervor. Sie setzt die Finger auf die Tasten und beginnt zu spielen – schöne Harmonien, einen kleinen Rhythmus. Dann blickt sie lachend von den Tasten auf. „Das ist mein Lied“, erklärt sie. Und dann erzählt Elly, dass sie sich manchmal kleine Melodien ausdenkt, die ihr besonders gut gefallen und dann einfach losspielt. Manchmal hört sie auch Lieder, die ihr gefallen und beginnt sie vorsichtig nachzuspielen. Was nicht passt, das verändert sie. Solange bis es sich gut anhört. Ihr liegt die Musik einfach im Blut.

„Angefangen habe ich mit Blockflöte“, sagt sie. Aber das sei ihr dann irgendwann langweilig geworden. Als Elly dann in die Schule kam, da wünschte sie sich von ihren Eltern, nun Klavier lernen zu dürfen. Und weil ihre Mutter Veronika Madler, selbst Sopranistin, sich für ihre Tochter Melodien und Musik im Leben wünschte, schlug sie nicht ab. „In der Nähe von Sankt Martin habe ich dann angefangen, Klavier zu spielen“, sagt Elly. Und das weiß sie so genau, weil sie als erstes Laternen- und Weihnachtslieder gelernt hat. Seit dem geht sie jeden Donnerstag zum Klavierunterricht bei Lena Jedig. „Das macht mir einfach Spaß“, erklärt Elly. Und dann zeigt sie, was sie als allererstes lernen musste: Konzentriert legt sie die Finger auf die Tasten und zeigt auf den Handrücken. „Wenn ich Klavier spiele, dann kann ich vorher auf die Hand eine Münze legen und sie darf nicht runterfallen“, erzählt die Siebenjährige. So lernte sie spielend die richtige Fingerhaltung. Manchmal allerdings vergesse sie vor lauter Musik die Hände und dann hängen sie eben doch ein bisschen runter. Aber die Melodien erklingen ja trotzdem.

„Im Moment spiele ich zum ersten Mal Mozart“, erzählt Elly und dann schlägt sie das Notenheft auf und legt los. Andante grazioso. Mal guckt die junge Pianistin konzentriert in die Noten, dann wieder auf ihre Finger. Das meiste spielt sie ohnehin auswendig und nach Gehör. „Und meine Finger treffen auch besser die richtigen Tasten, wenn ich sie angucke“, sagt Elly. Sie möge das Stück von Mozart gerne. Aber noch lieber spiele sie den Zauberwald. „Weil der so geheimnisvoll ist“, sagt sie und dann setzt sie wieder an. „Das ist so schön“, stellt sie fest, als sie die langsame Melodie zu Ende gebracht hat. Aber sie müsse ganz schön streng zählen, sonst käme sie ständig durcheinander.

Anstrengend allerdings werde ihr das Klavierspielen fast nie. „Manchmal, wenn ich die Hände so weit auseinandermachen muss, dann finde ich das ungemütlich“, sagt sie, „aber meistens habe ich einfach nur Spaß.“ Und das gilt vor allem für jene Momente, wenn ihre Mutter mit einstimmt und die beiden gemeinsam zu den Liedern singen. Oder für die wertvollen Nachmittage, an denen ihre Mutter neben ihr auf einem Hocker Platz nimmt. „Dann spielen wir mit vier Händen“, erzählt Elly und winkt ihre Mutter herbei. Die beiden blättern ein bisschen in den Noten, rücken ihren jeweiligen Hocker zurecht und dann zählt Veronika Madler an: eins, zwei, drei vier. „Little walk“. Elly guckt auf ihre Finger, die immer schneller über die Tasten tanzen und grinst, während Veronika Madler lachend die hohe Stimme dazu spielt. Als sie gemeinsam den letzten Ton anschlagen, strahlen sich die beiden an. „Das hört sich so schön an“, stellt Elly dann fest und dann beginnt sie ein bisschen durch den Raum zu tanzen. Ohnehin möge sie Musik sehr gerne – wenn ihre Mutter singt oder wenn sie den Musik-Mix, den ihr Vater für sie zusammengestellt hat, hört. „Zum Beispiel das Lied vom rosaroten Panther“, erzählt Elly. Irgendwann möchte sie all diese Lieder auch mal selber spielen – die Partyhits und die großen Stücke ihrer Mutter, die Filmmelodien und Klassiker. Inzwischen hat sie auch mal die Klarinette, die Geige und die Oboe ausprobiert. „Die mag ich auch“, sagt sie, „aber das Klavier ist das schönste von allen.“