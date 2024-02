Royal-Rangers-Stammleiter Christopher Symolka „Pfadfinder sein heißt Gemeinschaft zu haben“

Interview | Wermelskirchen · Seit genau zwei Jahren gibt es den Royal Rangers Stamm 589 in Wermelskirchen. Im Interview spricht Stammleiter Christopher Symolka was in dieser Zeit alles passiert ist – und darüber, was es für ihn bedeutet, ein Pfadfinder zu sein.

19.02.2024 , 05:44 Uhr

Christopher Symolka (r.) ist seit zwei Jahren Stammleiter bei den Royal Rangers in Dabringhausen. Foto: Theresa Demski