Haus Eifgen : Zwei große Talente sorgen für starke Musik

Wermelskirchen Simon Kempston und Robbie Greig hinterlassen Spuren im Eifgen – nicht nur, weil sieieinen „Anti-Brexit-Unabhängigkeitssong“ singen.

Es kann gar nicht anders, als mitzufühlen, mitzulachen, mitzuleiden. Der Applaus ist echt und herzlich und schließlich will er gar nicht enden. Und einmal mehr zeigt sich: Im Haus Eifgen sind die stimmungsvollsten und schönsten Abende nicht immer die mit riesigem Publikum. Manchmal leuchten in dem alten, urigen Gebäude die musikalischen Juwelen auch vor klitzekleinem Publikum so hell, dass die leeren Reihen fast vergessen sind. Trotzdem: Diese beiden hätten ein großes Publikum verdient, volle Reihen, jubelnde Mengen. Und im Grunde ist es ein Verlust für jeden, der echte, gute Musik liebt und den Weg am Donnerstagabend eben nicht ins Eifgen findet.