Französische Städtepartnerschaft in Wermelskirchen Freunde-Duo fährt mit Tandem nach Loches

Info

Start Am Montag, 29. April, um 7.30 Uhr starten Christoph Schikore und Thomas Madel ihre Tandem-Tour nach Loches.

Etappen Der erste Tag ihrer Tour soll sie von Wermelskirchen nach Aachen führen, der zweite von Aachen bis Namur in Belgien, der dritte bis nach Maubeuge, was ebenfalls in Belgien liegt. Am vierten Tag der Reise geht es über die französische Grenze nach Gauchy, am darauffolgenden Tag bis Saint-Witz und am sechsten Tag bis nach Paris, wo die Fahrradfahrer auch am Louvre stoppen wollen. Über Moret-Loing-et-Orvanne (siebter Tag), Orléans (achter Tag) und Blois (neunter Tag) geht es nach Loches, wo am zehnten Tandem-Tour-Tag die Ankunft erfolgen soll.