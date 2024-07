Stadtbücherei in Wermelskirchen Sommertermine des Bilderbuchkinos in der Stadtbücherei

In den Sommermonaten lädt die Stadtbücherei in der Kattwinkelschen Fabrik wieder Kinder im Alter von ab drei Jahren zum Bobycar-Bilderbuchkino ein. Die Jungen und Mädchen kommen dabei mit ihrem mitgebrachten Fahrzeug wie einem Rutsche-Auto oder einem Laufrad in die Stadtbücherei gefahren, parken auf den markierten Flächen und schauen die Bilder auf der großen Leinwand an – ganz wie bei einem richtigen Autokino.