Amtsgericht : Dummjungenstreich oder Fall für den Staatsschutz?

Wermelskirchen War es nur eine dumme Aktion im leicht angetrunkenen Kopf – oder doch eine politische Aktion, für die sich der Staatsschutz interessieren musste? Zwei 19-Jährige aus Wermelskirchen saß jedenfalls der Schrecken noch sichtlich in den Knochen, als sie wegen eines Vorfalls, der bereits acht Monate zurücklag, vor dem Amtsrichter zu erscheinen hatten.

Hintergrund sei gewesen, so erläuterte einer der beiden 19-Jährigen, dass sie seinen Geburtstag im Eifgental gefeiert hätten, und dann auf den Weg zu einem Supermarkt gewesen wären, um Nachschub an Grillgut und Getränken zu holen. „Dann haben wir die Plakate gesehen, und irgendwie ist es dann dazu gekommen, dass wir sie abgerissen haben. Es steckte aber keine politische Absicht dahinter“, sagte der Angeklagte weiter. Der Richter ergänzte hierzu: „Dabei handelt es sich natürlich um Sachbeschädigung. Auch wenn einem das nicht passt, was auf einem Wahlplakat steht, darf man es in einem Rechtsstaat wie dem unseren nicht einfach mutwillig zerstören. Man muss andere Meinungen, die von der eigenen abweichen, akzeptieren.“