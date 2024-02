Connect-Ausbildungsmesse in Wermelskirchen Azubi werben für „coole“ Jobs bei der Stadt

Mit einem Augenzwinkern tauchen deshalb Vorurteilen in Sachen Verwaltung in dem Video auf: So trägt Marlon Witten, der derzeit seine Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt absolviert, im Video am Schreibtisch zunächst Hemd, Schlips und Strickjacke: „Wahrscheinlich denkt Ihr, das wir so in der Verwaltung rumlaufen müssen“, sagt er in die Kamera, bevor er sich mit dem Stuhl dreht und plötzlich in normalem Alltags-Outfit in die Kamera lacht: „Aber so sehe ich wirklich aus, wenn ich im Rathaus arbeite. Eine Ausbildung in der Stadt Wermelskirchen ist viel cooler als Ihr denkt.“