Jahrestag des Hochwassers in Unterburg Unterburger erinnern sich an die Flut

Drei Jahre später ist die Schockstarre längst der Hoffnung und der Dankbarkeit gewichen. „Denn dieses Gefühl kommt heute auch wieder: Die unendliche Dankbarkeit für die Hilfe, die wir mitten in unserer eigenen Verzweiflung in den Tagen und Wochen nach dem Hochwasser erlebt haben“, sagt Irene Sigismund und blickt über die volle Wiese in Unterburg. Neben ihr sitzt Marc Enzmann, der ebenfalls hart vom Hochwasser getroffen wurde. Regina Brabender feiert mit – natürlich, denn sie hat nach dem Hochwasser den Weg in den kleinen Kreis der Ehrenamtlichen gefunden, der neue Ideen für die Burger Kirche erarbeitete. Peter Siebel sitzt in den Reihen der Gemeinde, damaliger Leiter der Diakoniestation, der miterlebte, wie die Menschen aus der Demenz-Wohngemeinschaft gerettet werden mussten und die Tagespflege vom Wasser zerstört wurde. Auf der Wiese hat auch Jörg Mündkemüller Platz genommen: Er machte sich damals mit vielen fleißigen Helfern aus der Gemeinde in Halle (Westfalen) auf den Weg, um der Gemeinde zu helfen, die in ihrem Gotteshaus in Unterburg vor Wasser, Schlamm und Zerstörung stand.