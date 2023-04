Zukunftsfestival Wermelskirchen Bob Blume sieht „größere Probleme“ als Jogginghosen

Am Ende einer Schullaufbahn müssen die Schüler Spaß am Lernen und das Wissen haben, wie man lernt – und Selbstwirksamkeit erfahren haben. Diese drei Ziele gibt Bob Blume als Messlatte für deutsche Schulen aus und spricht es ihnen für den Status quo ab. Bob Blume ist Oberstudienrat an einem Gymnasium im Baden-Württemberg, unterrichtet Deutsch, Englisch und Geschichte, ist Blogger und Autor des Buches „Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse“. Im Rahmen des „Zukunftsfestivals“ war Blume zu Gast in Wermelskirchen und kam dabei nicht um das bundesweit diskutierte „Jogginghosen-Verbot“ herum.