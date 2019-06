Rhein-Berg wird mobil : Zukunftsausschuss bringt Mobilitätskonzept auf den Weg

Busbahnhöfe – wie hier in Wermelskirchen – mit Ladestationen für Räder und auch Fahrradboxen sind Teil des Mobilitätskonzeptes des Kreises. Foto: Udo Teifel

Rhein-Berg Die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität soll verbessert werden. Taktverdichtungen im ÖPNV sollen ihn attraktiver machen.

( Das Integrierte Mobilitätskonzept soll ein Leitfaden für die nachhaltige Mobilitätsentwicklung im Rheinisch-Bergischen Kreis sein. Daran haben in den vergangenen beiden Jahren der Rheinisch-Bergische Kreis, die Kommunen, die Politik auf Kreis- und Kommunalebene sowie viele weitere mobilitätsrelevante Akteure intensiv gearbeitet. Dadurch soll aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Bereich Verkehr, beim Emissionsausstoß und damit verbundenen Auswirkungen auf Klima und Umwelt strategisch begegnet werden.

Das Konzept besteht aus mehreren Aspekten: Im ersten Teil stellt eine Bestandsanalyse die Ausgangslage im Kreisgebiet dar. Im Maßnahmenkonzept werden die Mobilitätsziele und die sieben Handlungsfelder aufgezeigt. Mit dem dritten Teil liegt ein Handlungsrahmen vor, der die 35 Schlüsselprojekte des Mobilitätskonzeptes detailliert in Maßnahmensteckbriefen auflistet. Dazu zählt zum Beispiel das Projekt, die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität auszuweiten, oder aber eine Mobilitäts-App, die verschiedene Angebote digital miteinander verknüpfen soll und eine Übersicht auf einen Blick bietet. Komplettiert wird das Konzept durch einen Anlagenteil mit detaillierten Karten und Hintergrundinformationen.

Als übergeordnete Ziele für künftige Maßnahmen benennt das Konzept unter anderem eine bezahlbare, barrierefreie und umweltfreundliche Mobilität. Diese bindet sowohl das Auto als notwendiges und wichtiges Verkehrsmittel gezielt ein, setzt aber auch verstärkt auf Verkehrsmittel im Umweltverbund, wie beispielsweise den ÖPNV oder das Fahrrad. Zudem soll der Wirtschafts- und Güterverkehr so gesteuert werden, dass sich die Verkehrssituation insgesamt verbessert.

Bereits während des Prozesses wurden erste Maßnahmen umgesetzt oder angestoßen. So gab es umfangreiche Verbesserungen im ÖPNV, wie etwa Taktverdichtungen, um diesen für die Bürger im Kreisgebiet attraktiver zu gestalten. Kampagnen wie beispielsweise das Stadtradeln rücken das Fahrrad als Kurzstrecken-Alternative zum Auto in den Vordergrund und die Entwicklung leistungsfähiger „RadPendlerRouten“ Richtung Köln ist mit einer Machbarkeitsstudie deutlich vorangeschritten.

Auch die konkreten Vorbereitungen für die Einrichtung der vernetzenden Mobilstationen in allen Kommunen, die voraussichtlich Mitte des Jahres beginnen sollen, laufen auf Hochtouren, teilt die Kreisverwaltung mit. So ergeben die vielfältigen Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes gemeinsam ein großes Paket an Lösungen. Diese innovativen und zukunftsorientierten Projekte weisen die Richtung für die kommenden Jahre.