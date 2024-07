Musikschule in Wermelskirchen „Wir können das Licht brennen lassen“

Die Stadt Wermelskirchen will die Trägerschaft der Musikschule übernehmen – zumindest für ein Jahr. Vorrangiges Ziel dabei: die Folgen bewältigen des sogenannten Herrenberg-Urteils, das Scheinselbstständigkeit verhindern will und damit eine Beschäftigung von Honorarkräften erschwert. So sieht es ein einstimmiger Beschluss des Stadtrates vor, wonach die Stadtverwaltung der Musikschule anbietet, die Trägerschaft der in den Bürgerhäusern an der Eich beheimateten Einrichtung zu übernehmen.