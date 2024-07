Öffentlicher Personen-Nahverkehr in Wermelskirchen Deutschland-Ticket – wie geht es weiter?

Bereits seit der Einführung erfreut sich das Deutschland-Ticket großer Beliebtheit – nicht nur im Rheinisch-Bergischen Kreis. Doch schon von Anfang an streiten sich Bund und Länder um die Finanzierung. Um etwas Klarheit in der verworrenen Debatte zu schaffen, fand am Montag, 8. Juli, eine Sonderkonferenz der Landesverkehrsminister statt. Ein Kernergebnis der Konferenz fasst NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Bündnis 90/Die Grünen) zusammen: „Nach Lage der Dinge gehen wir davon aus, dass der Preis von 49 Euro nicht zu halten sein wird“, sagte er. Doch was bedeutet das auf kommunaler Ebene? Und wie wurde das Deutschland-Ticket hier vor Ort überhaupt angenommen?