Jubiläums-Frühschoppen beim Dorffest Dabringhausen : Wo Bleek die weiße Flagge schwenkt

Dabringhausen Zum 25-jährigen Bestehen des Dorffestes in Dabringhausen gab es einen zünftigen Frühschoppen in Dirndl und Krachlederner.

Der Vorsitzende des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Dhünn musste sich für seinen Besuch bei zünftigen Jubiläums-Frühschoppen zum 25-jährigen Bestehen des Dorffestes in Dabringhausen nicht „verkleiden“. Schließlich ist Frank Jäger dafür bekannt, fast immer mit Krachlederner bekleidet zu sein. Viele der Gäste folgten dem Wunsch des Festkomitees zum Frühschoppen in zünftiger Tracht zu kommen, so prägten fesche Dirndl und robuste Hirschleder-Knickerbocker das Bild auf dem Dorfplatz, das musikalisch von Klängen des Dabringhausener Blasorchesters untermalt wurde.