Konzerte in Wermelskirchen :  Zünftige Rock‘n‘Roll-Party mit „The Breezers“

Wermelskirchen Manchmal ist die Örtlichkeit, in dem ein Konzert stattfindet, mindestens genauso wichtig wie das Konzert selbst. Die Kölner Band zelebrierte in der Katt leidenschaftlich ihren Rock‘n‘Roll.

So war am Freitagabend das Bistro der Kattwinkelschen Fabrik der ideale Ort, um mit „The Breezers“ aus Köln eine zünftige Rock‘n‘Roll-Party zu feiern. Die sechsköpfige Band passte mit ihrer Musik, die zu einem großen Teil dem Werk des großen Bluesrockers JJ Cale entnommen war, perfekt in die urige Kneipenatmosphäre. Vor allem, weil die Band so eben praktisch mitten im Publikum musizierte, das teilweise in den gemütlichen Sesseln saß, teils aber auch, zumindest dezent, mit dem Hintern wackelte. Was nicht verwunderlich war, lud die Musik doch genau dazu ein. Genau wie zum kalten Bier, auch wenn es dafür draußen durchaus noch ein paar Grad zu kalt war.