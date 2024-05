Anmeldephase in Wermelskirchen hat begonnen Manege frei für Zirkusprojektwoche in den Herbstferien

Die Zirkusprojektwoche des „Radieschen“-Vereins gemeinsam mit dem Zirkus „Zapp Zarap“ ist ein fester Programmpunkt in den Herbstferien für Kinder aus Wermelskirchen. Das vierte Jahr in Folge bieten die Ehrenamtlichen den Mitmachzirkus in der zweiten Ferienwoche an – zuvor wurde das Projekt im Zweijahresrhythmus durchgeführt. Dieses Jahr findet es vom 21. bis zum 26. Oktober wieder in der Mehrzweckhalle in Dabringhausen statt, teilte der Verein mit. Da sich das Angebot seit einiger Zeit großer Beliebtheit erfreut, empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung.