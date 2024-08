Zensus-Datenerhebung in Nordrhein-Westfalen So heizt Wermelskirchen

In 317 von 396 NRW-Gemeinden wurde über die Hälfte der Wohnungen mit Gas beheizt. Den größten Anteil hatte Gas in Gronau im Kreis Borken mit 87 Prozent aller Wohnungen. Am wenigsten verbreitet war Gas dagegen in Heimbach (Kreis Düren) mit 14,7 Prozent, was deutlich unter dem Landesmittel liegt. Auch in den Nachbargemeinden um Heimbach und in anderen Gemeinden in der Eifel war die Nutzung von Gas seltener.