Politik in Wermelskirchen Bürgerforum bezeichnet CDU-Antrag als frech

Büfo hatte einen Antrag zur zeitweisen Sperrung von Straßen an Schulen im Mai 2023 eingebracht, beraten wurde das Papier am 5. Juni in einer Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr. Damals lehnten sechs Nein-Stimmen der CDU den Antrag ab – zwei SPD-Stimmen und je eine Stimme von Büfo, FDP und Freien Wählern reichten damals nicht für eine Mehrheit zugunsten des Büfo-Antrags – drei Stimmen von den Grünen und eine der Sozialdemokraten enthielten sich.