Müll in Wermelskirchen : Zehn zusätzliche Mülltonnen für eine saubere Innenstadt

Diese „herrenlose“ Tonne war am Dienstagmorgen noch gefüllt. Die drei anderen Zusatztonnen waren indes geleert. Foto: Joachim Rüttgen

Wermelskirchen Das schöne Wetter am Wochenende ließ die Menschen in die Stadt strömen: Der an beiden Tagen produzierte Restmüll war nicht zu übersehen: Papierkörbe quollen über, ebenso eine Tonne, die an der Telefonzelle stand.

Ein Bild aus dem vorigen Hochsommer? Nein, vom vergangenen Wochenende, als die Menschen nach draußen strömten und Sonne sowie Lockerungen genossen. Doch der an den beiden Tagen produzierte Restmüll war dann nicht zu übersehen: Papierkörbe quollen über, ebenso eine Tonne, die an der Telefonzelle stand. Die wurde erst am Dienstagnachmittag abgeholt.

Stadtkämmerer Dirk Irlenbusch erklärte, dass inzwischen zehn zusätzliche 120-Liter-Tonnen im Stadtkern für den Sommer aufgestellt worden seien. Drei allein im Umfeld des Rathauses: eine an der Bushaltestelle, eine an der Sitzgruppe und eine vor dem Stadtkarree. Die waren auch alle am Dienstagmorgen geleert. „Wir haben den Leerungsrhythmus dienstags und freitags. Freitags nach dem Wochenmarkt. Das ist wichtig.“ Woher die vierte 240-Liter-Tonne stammt, wisse er nicht. Es ist auf jeden Fall eine aus dem städtischen Bestand.

Auch die Papierkörbe sind nach so einem Wochenende randvoll. Foto: Joachim Rüttgen

Im Gespräch mit unserer Redaktion meinte Irlenbusch, dass man nach den Erfahrungen aus dem Sommer 2020 zusätzliche Mülltonnen aufgestellt habe. „Wenn die gerade an viel frequentierten Stellen nicht reichen, müssen wir nachlegen.“ Das werde geprüft. Wobei er nicht nachvollziehen könne, dass diese herrenlose Tonne so voll gewesen sei. „Keine 50 Meter weiter stehen doch weitere Tonnen.“ Die seien, so berichtete der Unternehmer, nicht übervoll gewesen. Aber: Immer mehr Leute entsorgen darüber auch Hausmüll. „Das ist natürlich nicht von uns gewollt“, sagte Irlenbusch. Der Unternehmer werde nicht von sich aus diese herrenlose Tonne leeren. Dazu habe er keinen Auftrag. „Wir werden jetzt auch prüfen, ob wir nicht nach einem schönen Wochenende montags leeren statt dienstags“, sagte Irlenbusch.

