Coronavirus-Entwicklung im Rheinisch-Bergischen Kreis : Zehn Neuinfizierte in Wermelskirchen gemeldet

Wermelskirchen Ein Ende ist nicht in Sicht: Kreisweit sind jetzt 430 Personen infiziert, in Wermelskirchen kletterte die Zahl auf 40 Fälle. Die Inzidenz steigt auf 86,8.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind bis vergangenen Samstag insgesamt 88 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 48 wurden am Freitag, am Samstag 40 Fälle gemeldet. In Wermelskirchen sind zehn neue Corona-Fälle dazugekommen. Damit sind in der Stadt aktuell 42 Personen infiziert, kreisweit sind es 430 Personen. Im Kreis befinden sich 737 Personen in Quarantäne, in Wermelskirchen sind es 56. Acht Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon ein Patient in intensivmedizinischer Betreuung an einem Beatmungsplatz. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 86,8. Insgesamt wurden von Freitag bis Sonntag in den Schnelltest-Zentren im Kreis 15.021 Tests durchgeführt, wovon 26 Tests positiv waren und mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden. Außerdem wurden im Kreis bis Freitag 365.262 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 193.910 Erstimpfungen und um 171.352 Zweitimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 68,5 Prozent. Die Zahl der Zweitimpfungen beträgt 60,5 Prozent der Bevölkerung. Wieviele Menschen am Wochenende geimpft wurden und ob es mehr Infektionen gab, meldet der Kreis erst am heutigen Dienstag.