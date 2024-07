Wirtschaftsförderung in Rhein-Berg / Wermelskirchen Die RBW bildet „Nachhaltigkeitslotsen“ aus

Zehn Personen absolvierten alle Module und erhielten nun das Zertifikat „Betrieblicher Nachhaltigkeitslotse“. „Eine zweite Reihe ist bereits in Planung“, kündigt die RBW an und erläutert: „Sich mit der Nachhaltigkeit aktiv auseinanderzusetzen, bietet Betrieben einerseits zahlreiche Chancen hinsichtlich Positionierung, Wettbewerbsvorteil und Kosteneinsparungen. Andererseits entstehen durch die Vielfalt der Themen auch einige Herausforderungen, die neben dem Tagesgeschäft in den Blick rücken“. Entsprechend zu agieren, könne herausfordernd sein.