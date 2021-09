Wermelskirchener Judokas beim ersten großen Wettkampf : Zehn Kreismeistertitel für den JCW-Nachwuchs

Ein Teil des Wermelskirchener Judonachwuchses mit Trainer Jens Harms. Foto: Peter Glauner Foto: Peter Glauner

Wermelskirchen 14 Wermelskirchener Judokas fieberten ihrem Einsatz auf Kreisebene förmlich entgegen und waren heilfroh, dass es endlich wieder nach der wettkampflosen Zeit losgeht mit dem Kämpfen.

Die Kampflust und der Eifer an Turnieren hat in den vergangenen Jahren deutlich nachgelassen beim Judonachwuchs des gesamten Bundeslandes. Die Pandemie-Zeit war dazu natürlich nicht gerade förderlich und auch im Judoclub sind die Teilnehmerzahlen an Turnieren merklich zurück gegangen. Aber es gibt auch andere Beispiele: 14 Wermelskirchener Judokas fieberten ihrem Einsatz auf Kreisebene förmlich entgegen und waren heilfroh, dass es endlich wieder losgeht mit dem Kämpfen, berichtete Katrin Seide vom JCW..

Dabei müssen sich Hannah Glauner, Emma Becker und Carolin Scheida leider jedoch noch weiter gedulden, denn sie siegten auf den Kreismeisterschaften der U15 in Leverkusen in ihrer jeweiligen Gewichtsklasse kampflos. Ebenso Jule Bitterlich und Julia Scheida beim parallel stattfindenden Kreisturnier der U13. Für alle geht es aber am kommenden Sonntag auf Bezirksebene weiter. Julius Glaser musste für seinen Titelgewinn immerhin drei Mal auf die Matte und verließ diese jedes Mal als Sieger. Luca Schröder hatte eine stark besetzte Gewichtsklasse und sicherte sich mit einem Sieg die Quali zur Bezirksmeisterschaft. Bei den Mädchen kostete Mayla Gulich die gesamte Kampfzeit zwei Mal so richtig aus. Jeweils im Golden Score unterlag und siegte sie einmal und wurde Zweite. Manon Dörner fehlte das Quäntchen Glück an diesem Tag, aber mit Platz 3 gelang auch ihr die Quali.

In der U11 gewann Mats Glaser ebenso souverän wie der ältere Bruder. Auch Manon Wegwert stand ganz oben auf dem Treppchen. Leopold Harms traf in seinem ersten Kampf direkt auf einen starken Konkurrenten und unterlag. In seinen beiden weiteren Kämpfen gewann er vorzeitig und sicherte sich so die Silbermedaille. In der U13 erkämpfte Phil Cabecana eine weitere Goldmedaille für den JCWK.

(tei.-)