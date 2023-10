Vorstand bestätigt Zahl der Tafel-Kunden in Wermelskirchen steigt weiter an

Es sind gleich mehrere Meldungen, die bei der Jahreshauptversammlung der Tafel aufhorchen ließen: „Seit etwa drei Monaten gibt es wieder eine größere Zahl an Neuanmeldungen“, informierte Vorsitzende Brigitte Krips. Rund sechs bis zehn Neukunden würden pro Woche registriert. „Wir stellen auch fest, dass viele Menschen häufiger kommen als früher“, ergänzt sie. Bis zu 200 Tafel-Gäste sind es inzwischen wöchentlich. Aktuell versorgen die Ehrenamtlichen 339 Haushalte – mit etwa 1000 Menschen. Dazu zählen auch 117 Einzelhaushalte und 77 Haushalte mit fünf oder mehr Personen. „Gegenüber dem Vorjahr hat vor allem die Zahl der Einzelhaushalte zugenommen“, berichtete die stellvertretende Vorsitzende Helga Hecht-Nowotnick. Mensche aus 32 Nationen werden versorgt – die größte ausländische Gruppe stellen die Ukrainer, gefolgt von Irakern, Syrern und Afghanen. „Trotz der steigenden Zahlen denken wir aber nicht an einen Aufnahmestopp“, betonte Brigitte Krips, „wir helfen, so lange es möglich ist.“