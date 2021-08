Corona-Situation im Kreisgebiet : Zahl der Neuinfizierten steigt rasant

Wermelskirchen Im Kreisgebiet herrscht ein „diffuses Infektionsgeschehen“, heißt es aus dem Kreishaus in Bergisch Gladbach. 43 Neuinfektionen meldete der Krisenstab am Mittwoch, der Inzidenzwert steigt auf 62,1.

Und es geht weiter: Am Mittwoch meldete der Krisenstab des Kreises 43 (!) weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 62,1. In Wermelskirchen gibt es fünf neue Fälle.

306 Personen sind aktuell kreisweit infiziert. Es befinden sich 609 Personen in Quarantäne, das sind 72 Personen mehr als bei der gestrigen Meldung. So sind zwei Kindergärten im Südkreis davon betroffen. In Wermelskirchen sind 48 Personen in häuslicher Isolation. 31 Personen sind aktuell in der Nordkreisstadt infiziert.