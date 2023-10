Arbeitsmarkt in Wermelskirchen Arbeitsagentur beobachtet „weniger starke Dynamik“

Mit 972 Arbeitslosen verzeichnete die Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach, zuständig für Leverkusen, den Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen Kreis, im Juli den bisherigen Jahres-Höchststand an erwerbslos gemeldeten Menschen in Wermelskirchen. Seither ging die Zahl zurück: Im August auf 939 und im September auf 919 – ein Jahr zuvor waren es noch 990. Damit sank die Arbeitslosenquote in Wermelskirchen im Verlauf des Septembers auf 4,9 Prozent nach fünf Prozent im August und 5,2 Prozent im Juli.