Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen Yanic Bosbach möchte in seiner Heimat Wermelskirchen mitgestalten

Es ist der erste Tag ohne Lerneinheiten seit Wochen. Yanic Bosbach hat gerade seine mündliche Abiturprüfung hinter sich gebracht, als er zum Interview in die Redaktion kommt. „Ich glaube, die Punkte reichen“, sagt er vorsichtig. Im Oktober beginnt sein duales Studium: Er hat sich bei der Stadt Leichlingen für eine Laufbahn in der Verwaltung entschieden. „Ich interessiere mich für so viele Dinge“, sagt der 18-Jährige, „am Ende habe ich mich für eine städtische Verwaltung entschieden.“