Freizeit in Wermelskirchen : Wupperverband kontrolliert Ausflügler an der Talsperre

Trinkwasserspeicher und Naturparadies - Flora und Fauna sowie das kostbare Talsperrenwasser sind durch die Wasserschutzzone 1 besonders geschützt. Foto: Benjamin Schaefer/Wupperverband

Wermelskirchen An der Großen Dhünn-Talsperre betreten immer wieder Besucher die sensible Wasserschutzzone 1. Dagegen gehen Wupperverband und Rheinisch-Bergischer Kreis an.

Mit regelmäßigen Kontrollen an besucherstarken Tagen werden Ausflügler rund um die Große Dhünn-Talsperre ab dem 14. Mai rechnen müssen. Dann wird über die geltenden Schutzregelungen in der Wasserschutzzone informiert – und gleichzeitig auch kontrolliert. Der Rheinisch-Bergische Kreis und der Wupperverband werden in diesem Jahr somit wieder stärker für das Thema Wasser- und Naturschutz rund um die Große Dhünn-Talsperre sensibilisieren. Sie ist nicht nur die wichtige Trinkwasser-Talsperre für die Region, sondern beherbergt auch eine sensible Tier- und Pflanzenwelt.

Um die gesamte Talsperre ist daher eine sogenannte Wasserschutzzone 1 eingerichtet: Wandern ist nur auf dem öffentlich zugänglichen Wegenetz möglich, auf dem Gewässer ist kein Freizeitsport zugelassen. Das Betreten der Schutzzone 1 rund um das Gewässer und das Verlassen der Wanderwege ist nicht erlaubt. Susanne Fischer, Sprecherin des Wupperverbandes: „Leider halten sich nicht immer alle Besucher des beliebten Ausflugsziels an diese Regeln. Immer häufiger werden Menschen auch in der Wasserschutzzone 1 angetroffen.“

Das Ziel der nun vermehrt vorgesehenen Kontrollen ist es, die Menschen direkt anzusprechen, die sich trotz des Verbots in der Schutzzone 1 aufhalten. Dabei sollen die Besucher in erster Linie für Besonderheiten der Schutzzone sensibilisiert und über deren Bedeutung aufgeklärt werden. Denn der Schutz ist sowohl für den Menschen als auch die Tier- und Pflanzenwelt sehr wichtig. Bei schweren oder wiederholten Verstößen können auch Bußgelder verhängt oder ein Platzverweis ausgesprochen werden, kündigt der Wupperverband an.

Der Rheinisch-Bergische Kreis bittet daher darum, die Vorgaben einzuhalten. Der Naturgenuss rund um die schöne Talsperre ist auch problemlos mit Rücksichtnahme auf das Trinkwasserreservoir und den Lebensraum Talsperre möglich, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung von Kreis und Wupperverband.

Rund um die Große Dhünn-Talsperre gibt es ein großes Netz an Wanderwegen. Auf dem 40 Kilometer langen Talsperrenweg kann die Große Dhünn-Talsperre ganzjährig komplett umrundet werden. Viele markierte Rundwege bieten die Möglichkeit für unterschiedlich lange Wanderungen und Spaziergänge.