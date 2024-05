„Tag der Umwelt“ in Wermelskirchen Wie funktioniert die Kläranlage Dhünn? – Führung für Besucher

Im Rahmen einer Führung können Besucher die Schritte der Abwasserreinigung am „Weltumwelttag“ kennenlernen. Die Kläranlage und ihr Einzugsgebiet liegen im Wasserschutzgebiet der Großen Dhünn-Talsperre. Daher wird das in der Kläranlage Dhünn gereinigte Regen- und Abwasser aus dem Gebiet heraus und in den Eifgenbach geleitet. Der Eifgenbach und seine Seitentäler liegen in einem Naturschutzgebiet, weshalb die Reinigung des Wassers ein wichtiger Teil des Gewässerschutzes ist.