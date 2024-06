Vereinsleben in Wermelskirchen Handball-Turnier – Premiere für den WTV-Cup

Am Samstag, 22. Juni, wird in drei Sporthallen gespielt: in der Schwanenhalle von 9 bis 20.30 Uhr, in der Gymnasiumsporthalle von 9 bis 18.40 Uhr und in der Schuberthalle von 10 bis 15 Uhr. In zwei Hallen geht es beim WTV-Cup am Sonntag, 23. Juni, weiter: in der Schwanen- sowie Gymnasiumsporthalle jeweils von 9 bis 18.40 Uhr.