Leichtathletik in Wermelskirchen : WTV-Nachwuchs beim Sportfest

Es war ein tolles Wochenende: So freute sich der WTV-Nachwuchs nach der Teilnahme am Leichtathletik-Sportfest. Foto: Torsten vom Stein

Wermelskirchen Junge Leichtathleten zeigten auch bei Dauerregen und Kälte gute Leistungen. Welche Plätze die Kinder und Jugendlichen erreicht haben.

Mit „super Leistungen“, so Trainer Torsten vom Stein, kehrte der Leichtathletik-Nachwuchs des WTV am Wochenende aus dem Stadion Reinshagen in Remscheid zurück. Dort trugen am Samstag die Kleinsten in der U8 und U10 einen Teamwettbewerb in der Kinder-Leichtathletik aus. Es galt, verschiedene kindgerechte Stadion der unterschiedlichsten Leichtathletik-Disziplinen wie Laufen, Werfen und Springen zu durchlaufen und Punkte für die Mannschaft zu sammeln.