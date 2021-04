13 Gewinner freuen sich über die Preise : WTV-Mitmachaktion begeistert die Kleinsten

Wermelskirchen Mit vielen guten Ideen halten die Vereine ihre Mitglieder, vor allem die Kids, in der Corona-Zeit bei Laune. So auch der Wermelskirchener Turnverein, der jetzt schon weitere Aktionen plant.

40 Kinder hatten sich angemeldet und mitgemacht. Schwierig natürlich für den Vorstand, jetzt die Gewinne zu verteilen. So entschied das Los. Denn es gab Gutscheine von Holzwürmchen, den Buchhandlungen Marabu und van Wahden und von Intersport. Anne Ueberholz: „Eigentlich wollten wir die Preise in einer Siegerehrung übergeben. Daran hätten die Kids sicher viel Spaß gehabt.“ Aber das ging nun einmal nicht, und so verschickte sie die Preise mit der Post.