Hochzeit in Wermelskirchen : WTV-Keeper unter der Haube – Empfang auf der Eich

Wermelskirchen Großer Aufmarsch vor den Bürgerhäusern auf der Eich: Die Spieler der dritten WTV-Handballmannschaft machten ihrem Torhüter die Aufwartung: Er hatte seine Claudia geheiratet.

Am Montag feierte er noch seinen 50. Geburtstag, am vergangenen Freitag traute sich Markus Schellhorn, Torhüter der 3. Herren und Mitglied des Leitungsteams im WTV, „Ja“ zu sagen und seine Claudia endlich zur Frau zu nehmen. Beide sind in Wermelskirchen keine Unbekannten: Schellhorn eben durch seine vielen Aktivitäten im WTV, Claudia Ritter durch ihre jahrelange Tätigkeit im Einzelhandel, unter anderem viele Jahre als Filialleiterin einer Bäckerei in der Innenstadt. „Schelli“, wie er eigentlich von allen, die ihn kennen, genannt wird, war ebenso wie seine frisch Vermählte sichtlich erfreut über den Empfang, den ihnen die Handballer des WTV sowie einige seiner Arbeitskollegen vor den Bürgerhäusern auf der Eich bereiteten.