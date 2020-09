Wermelskirchen Sandra Meurer : „Sprache ist ein Ausdruck von Persönlichkeit“

Wermelskirchen Sandra Meurer ist Deutschlehrerin am Gymnasium in Wermelskirchen. Im Interview spricht sie über den Tag der deutschen Sprache.

Meurer Für mich ist Sprache ein Ausdruck von Persönlichkeit. Ich finde es wunderbar, dass man mit Sprache ausdrücken kann, was man denkt und fühlt. Sprache bedeutet aber auch Verständigung und Kommunikation. Der Mensch als soziales Wesen tritt über Sprache mit seinen Mitmenschen in Kontakt. Und dann gibt es noch den Bereich der Literatur, der einem das Eintauchen in andere Welten ermöglicht. Sprache ist sehr vielfältig – und das fasziniert mich.

Meurer In der Mittelstufe gibt es das Thema Sprachreflexion. Da bekommen die Schüler von mir zunächst eine Checkliste, mit der sie sich und ihre Spracheverwendung selbst einschätzen, um sich über ihren eigenen Sprachgebrauch bewusst zu werden. Dann kann man sich die Jugendwörter der vergangenen Jahre ansehen, auch Anglizismen werden häufig behandelt – immer auch mit der Frage, inwieweit man selbst sie bewusst oder unbewusst verwendet. In der Oberstufe ist Sprachentwicklung ein Thema – wie war Sprache früher, wie ist Sprache heute? Und dann gibt es noch Spracherwerb – wie kommt der Mensch zur Sprache? Was war zuerst da, der Gedanke oder das Wort? Das ist faszinierend. Außerdem ist in der Oberstufe die Beschäftigung mit dem sogenannten „Kiezdeutsch“ ein bei Schülern beliebtes Thema. Das geht auch Hand in Hand mit der Jugendsprache. Viele Schüler begrüßen sich zum Beispiel mit „Digga“ oder „Alter“ – aber eben nur untereinander. Sie wissen, dass es untereinander passt und in anderen Bereichen nicht. Da trägt Sprache auch zum Gruppenverständnis bei – man ist Teil einer Gruppe und begrüßt einander mit einem bestimmten Wort. Dazu gibt es auch viele Veröffentlichungen, die zum Beispiel die Frage danach stellen, warum bestimmte Gruppen so miteinander sprechen.