Workshop in der Musikschule : Musikalischer Besuch im Gitarren-Zoo

Fünf Instrumente an einem Vormittag: In der Musikschule durften die Kinder mitspielen und ausprobieren - wie hier die Gitarre mit Leiterin Celia Spielmann. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Die Musikschule bietet für Kinder auf der Suche nach dem richtigen Instrument einen heiteren Orientierungs-Workshop an. Bei der Instrumentenachterbahn dürfen die Jüngsten verschiedene Modelle ausprobieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Finja zählt Saiten. Vorsichtig lässt sie ihre kleinen Finger über die Gitarre gleiten und macht sich mit den Tönen und Materialien vertraut. Ob die Kinder Lust haben, ein Stück mit ihr zu spielen, fragt Celia Spielmann, Leiterin der Musikschule. Finja und die anderen Kinder nicken fröhlich. „Können wir das denn schon?“ fragt ein Junge. Und Celia Spielmann lacht gut gelaunt und erklärt den jungen Musikern, dass sie sich die fünfte Saite vornehmen sollen. Wieder zählt Finja konzentriert die Saiten, schlägt die fünfte an und schon stimmt Celia Spielmann dazu die Töne von „Bruder Jakob“ an. Die Kinder spielen mit und stimmen dann eindrucksvoll in das „Dingdangdong“ des Liedes ein.

Eine halbe Stunde Zeit haben die Jungen und Mädchen der Instrumentenachterbahn an diesem Morgen für die Gitarre, bevor es zum nächsten Instrument weitergeht. „Oft wissen die Kinder ziemlich schnell, was ihnen gefällt und was nicht“, sagt Celia Spielmann. Deswegen setzt das neue Konzept der Musikschule auf kurze, knackige Begegnungen von Kind und Instrument. Elf Jungen und Mädchen nehmen an der ersten Instrumentenachterbahn teil, um sich bei der Entscheidungsfindung für ein Instrument helfen zu lassen.

Bei dem Übermittags-Angebot dürfen die Kinder Ausprobieren, Anfassen und erste Melodien anstimmen. Morgens haben sie bereits Horn und Klarinette getestet und dann einen Blick in das Klavier geworfen. „Eigentlich mag ich alle Instrumente“, sagt Finja, als sie das nächste Mal die fünfte Saite sucht. Währenddessen hat Lenn seinen Favoriten längst gefunden: „Gitarre“, sagt der Junge entschieden, „am liebsten E-Gitarre“. Und dann lässt er seine Finger für einen Augenblick wie ein Rockstar über die Saiten flitzen. Das Team der Musikschule hat an diesem Vormittag viele Leihinstrumente aus den Schränken geholt, um den Kindern einen echten Eindruck vermitteln zu können. „Wir wünschen uns, dass sie Spaß bei der Sache haben“, sagt Celia Spielmann. Also haben die Musikschullehrer das Programm auf die Jüngsten zugeschnitten.