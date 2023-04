Wohnen in Wermelskirchen Preisspiegel – die Mieten sind gestiegen

Der neue Mietspiegel weist eine Bandbreite zwischen 5,10 Euro pro Quadratmeter für Altbauwohnungen bis Baujahr 1960 am preisgünstigsten Ende (2/2020: 4,90 Euro pro Quadratmeter) und 11,70 Euro pro Quadratmeter bei Neubauwohnungen nach Baujahr 2018 mit entsprechendem neuzeitlichen Standard (2/2020: 10,10 Euro pro Quadratenter) in der Spitze als Vergleichsmiete aus. Demnach kostet eine Bestandswohnung mit mittlerem Wohnwert (Baujahr 1990 bis 2004) durchschnittlich 7,40 Euro pro Quadratmeter; Wohnungen im älteren Gebäudebestand (bis Baujahr 1960) 5,90 Euro im Durchschnitt. In guten Wohnlagen werden in den Baualtersklassen V (2005 bis 2017) und VI (ab 2018) 10,70 bzw. 11,70 Euro pro Quadratmeter als Oberwert der entsprechenden Mietpreisspannen erreicht.