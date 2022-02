Wohnberatung in Wermelskirchen : Die Hürden im Alltag aus dem Weg räumen

Anke Schöneweiß ist bei der Stadt für viele Dienstleistungen zuständig: Sie ist Lotsin für Menschen mit Behinderung und in der Wohnberatung und dem Allgemeinen Sozialen Dienst für Erwachsene ­­tätig. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Anke Schöneweiß ist im Rathaus für die Wohnberatung zuständig: Die Diplom-Sozialpädagogin unterstützt Wermelskirchener, wenn es darum geht, Barrieren in den eigenen vier Wänden zu verhindern oder abzubauen.

Meistens klingelt bei Anke Schöneweiß dann das Telefon, wenn es passiert ist – wenn ältere Menschen in ihren Wohnungen gestürzt sind und künftig einen Rollator brauchen, wenn Wermelskirchener ihre Badewanne nicht mehr erklimmen können oder der Gang durch die Wohnung zum Spießrutenlauf geworden ist. Dann macht sich die Wohnberaterin auf den Weg zu den Menschen. Im Gepäck hat sie Tipps, wie Barrieren in den eigenen vier Wänden abgebaut werden können. „Eigentlich wäre es besser, wenn ich viel früher ins Spiel komme“, sagt die 53-Jährige, „bei der Planung und beim Bau von Häusern und Wohnungen oder bei Sanierungsarbeiten.“ Denn für die Bewohner sei es deutlich günstiger, von vorneherein auf barrierefreie Wege zu achten, als sie später einzubauen. Gerade Mieter müssen sich aber oft mit dem abfinden, was der Markt hergibt: „Im Regierungsbezirk Düsseldorf gibt es rund acht Millionen Haushalte“, rechnet Anke Schöneweiß, „nur etwa 100.000 von ihnen sind barrierearm oder sogar barrierefrei.“

Dann stoßen Bewohner früher oder später an ihre Grenzen – nach einem Unfall oder im Alter. „Ich mache mir dann ein Bild“, erzählt die Wohnberaterin. Sie nimmt Stufen und Fußmatten in den Blick, Badezimmer und Türbreiten. Sie hat ein Auge für die Bewegungsmuster der Bewohner – etwa wenn sie sich durch die Wohnung hangeln und an Möbeln festhalten. Aber sie sieht nicht nur Probleme, sondern eben auch Lösungen. „Schon beim Rundgang durch Haus oder Wohnung gebe ich Tipps für kleine Veränderungen“, sagt sie. Ein Handlauf hier, ein Griff dort. Der Hinweis auf Stolperfallen wie Teppiche oder Badvorleger. Und sie hat auch Hinweise für bauliche Veränderungen im Gepäck: „Das können auch kleinere Maßnahmen sein wie die Entfernung eines Ausschnitts aus der Badewanne, um sie zugänglich zu machen“, erzählt sie. Schlüssel werden durch Schließsysteme ersetzt, die es im Notfall zulassen, die Badezimmertüre auch von außen zu öffnen. Sie weist Menschen auch auf eine Ausstellung in Iserlohn hin, in der die verschiedenen Hilfsmittel für den barrierefreien Alltag gezeigt werden. Natürlich müsse dabei berücksichtigt werden, ob es sich um Eigentum oder Mietwohnung handle – um eventuell Gespräche mit Vermietern zu führen.

INFO Drei Aufgaben für eine Stelle Person Anke Schöneweiß ist Diplom-Sozialpädagogin. Seit viereinhalb Jahren ist sie für die Wohnberatung in Wermelskirchen zuständig. Stelle Ihre Stelle umfasst auch den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASB) für Menschen ab 25 Jahre: Dann melden sich Angehörige oder Nachbarn, die den Eindruck haben, dass ein Mensch in ihrer Umgebung Unterstützung braucht – etwa wenn diese länger nicht außerhalb ihrer Wohnung gesehen wurden oder ungewöhnliche Gerüche aus Wohnungen kommen. Außerdem ist Anke Schöneweiß als Lotsin für Menschen mit Behinderung im Einsatz. Kontakt Anke Schöneweiß ist unter Telefon 02196 710-543 und per Mail an a.schoeneweiss@wermelskirchen.de erreichbar.

„Und man darf auch nicht vergessen, dass es um das Zuhause der Menschen geht“, sagt Anke Schöneweiß, „und deswegen gehen wir oft erstmal kleine Schritte.“ Dann würden Betroffene eine Art Trauerarbeit leisten, weil sie einen Teil ihrer Selbstständigkeit eingebüßt haben. Und immer mal wieder würden Menschen die Sorge äußern, ihr Zuhause verwandle sich zunehmend in eine Pflegeeinrichtung. „Ich spreche also nur Empfehlungen aus, die Menschen bestimmen selbst über das Tempo einer Veränderung“, sagt die Wohnberaterin. Ihr gemeinsames Ziel: Der Verbleib in den eigenen vier Wänden. Nach den Terminen schreibt sie alle Beobachtungen und Empfehlungen auf und stellt sie den Menschen zur Verfügung.

Wenn eine Entscheidung für Veränderung gefallen ist, dann kann Anke Schöneweiß bei Anträgen und Förderprogrammen helfen: „So haben Versicherte mit einer Pflegestufe zum Beispiel ein Anrecht auf 4000 Euro für das Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen“, erzählt sie. Schließlich sei es auch im finanziellen Interesse der Pflegeversicherungen, dass viele Menschen in ihren eigenen vier Wänden alt werden können, statt in Pflegeinrichtungen zu leben.