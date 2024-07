Einzelhandel in Wermelskirchen „Den Verkehr aus der Telegrafenstraße rauszunehmen, wäre tödlich“

Rojewski Ich erinnere mich an meine Zeit in der Berufsschule. Da gab es noch das Fach „Warenkunde“. Die Kunden wollten wissen, was ist das für ein Stoff oder ein Material. Wie lässt es sich waschen und pflegen. Das will heute keiner mehr wissen. Wenn Kunden ins Geschäft kommen, wird sich unterhalten über Wermelskirchen und das, was in der Stadt und Umgebung passiert. Wir hier im Team sind alle Wermelskirchener, man kennt sich.