Gastronomen sprechen mit der Stadt : WiW setzt auf gebündelte Gastro-Stärke gegen Corona

Wermelskirchen Netzwerktreffen des Marketingvereins thematisiert die Umsetzung von Hygiene-Vorschriften und Abstandsregeln. Die Stadtverwaltung macht deutlich: Die Zeit des Hinweisens und des Ermahnens ist vorbei.

(sng) Eine gemeinsame Haltung und Linie im Einsatz gegen die Ausbreitung des Corona-Virus sei entscheidend. Das betonte der Geschäftsführer des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW), André Frowein, beim WiW-Netzwerktreffen „Gastronomie“, zu dem auch der Erste Beigeordnete Stefan Görnert und Ordnungsamtsleiter Arne Feldmann in das Landhaus Spatzenhof kamen.

Angesichts der Diskussionen um vermeintlich zu hartes Durchgreifen des Ordnungsamtes sagte Frowein: „Es ist Viertel nach Zwölf.“ Klar müsse sein: Alle Wermelskirchener Gastronomen stehen für die Einhaltung der Corona-Regeln ein, und dieses Signal müsse gesendet werden: Jeder, eben auch Besucher und Gäste, müssten die Vorschriften beachten – jeder könne beruhigt und ohne Sorge in Wermelskirchen ein Restaurant besuchen. Ein Klima aus Angst und möglicherweise „Anschwärzerei in Stasi-Manier“ dürfe nicht entstehen, denn das führe nur zur Verunsicherung und zum Fernbleiben der Gäste: „Dagegen setzen wir uns gemeinsam ein. WiW hilft gerne und informiert über Neuerungen bei der Verordnungen.“

Für das Ordnungsamt stellte Arne Feldmann klar, dass die Zeit des Hinweisens und Ermahnens vorbei sei: „Die Regeln sind bekannt und alle Beteiligten sind verpflichtet, sich mit diesen vertraut zu machen. Wir stehen bei Unklarheiten natürlich für Fragen zu Verfügung.“ Letztlich müsse sein Amt den übergeordneten Behörden berichten: „Wenn wir Kontrollen oder Streifengänge protokollieren und jedes Mal angeben, es habe null Verstöße gegeben, ist das wenig glaubwürdig – denn das gibt es nicht.“ Stefan Görnert appellierte: „Es ist doch in unser aller Interesse. Die Verwaltung möchte keinen Corona-Hot-Spot in Wermelskirchen ausrufen und kein Gastronom seinen Betrieb wieder schließen müssen.“ Weder Gastronomen noch die Stadtverwaltung hätten die Aufgabe, die Texte von Verordnungen zu interpretieren.

Gastronomie in Meerbusch

Gastronomie in Meerbusch : Gastronom plant Sommerfest mit Live-Musik und Stadtbier

Was vom Corona-Sommer bleiben soll

Stadtleben in Düsseldorf

Stadtleben in Düsseldorf : Was vom Corona-Sommer bleiben soll

Sommer-Gastro an den Hallen des alten Güterbahnhofs

Gare du Neuss mit Bistro : Sommer-Gastro an den Hallen des alten Güterbahnhofs

Aus der täglichen Praxis wiesen die 18 Anwesenden unisono darauf hin, dass einige Regeln wenig alltagstauglich sind. So wäre der geforderte Mindestabstand von Tischkante zu Tischkante bei besetzten Tischen sinnvoll und logisch, aber nicht bei unbesetzten. Arne Feldmann verwies auf die Regelung, die von Kante zu Kante spreche.

Die Gastronomen wissen hingegen nicht, wohin mit den Tischen: „Kommen vier Kunden an einen Tisch, brauchen wir keinen zusätzlichen. Kommen erlaubte zehn, benötigen wir einen Tisch zum Heranstellen.“ Bei Nichtnutzung müsse es möglich sein, diesen beispielsweise mit Dekoration zu füllen und daran keine Stühle zu platzieren. Ob eine solche Lösung denkbar und vom Ordnungsamt gestattet werden kann, will Arne Feldmann über die Bezirksregierung in Erfahrung bringen.