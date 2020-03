Entscheidung im Stadtmarketingverein Wermelskirchen : WiW sagt die „Bergische Weihnacht“ ab

Gibt es künftig noch so ein stimmungsvolles Bild in der Adventszeit unterm Weihnachtsbaum? Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Die Ehrenamtlichen können die Veranstaltung nicht mehr stemmen; zudem sorgt die „Bergische Weihnacht“ regelmäßig für hohe Verluste.

Es hatte sich in den vergangenen Wochen angekündigt, jetzt wurde in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die Entscheidung getroffen. Der Stadtmarketingverein „WiW“ sagt die „Bergische Weihnacht“ in diesem Jahr ab.