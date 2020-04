Stadtmarketingverein Wermelskirchen : Kirmes und Matinee fallen aus

Wermelskirchen WiW-Vorsitzender Dankmar Stolz plädiert für Sonntagsöffnung des Einzelhandels.

Der Stadtmarketingverein „Wir in Wermelskirchen“ hat sich angesichts der Corona-Pandemie damit abgefunden, dass es für „Das Fest“ und für „Rock am Markt“ 2020 wenig Hoffnung gibt. Und der Vorsitzende Dankmar Stolz geht in seiner Einschätzung der Situation noch weiter: „Das Licht am Ende des Tunnels ist noch sehr weit entfernt. Es ist fraglich zum jetzigen Zeitpunkt, ob die Herbstkirmes wie gewohnt stattfinden kann.“ Das wurde am Mittwochabend bestätigt. Großveranstaltungen sind bis 31. August untersagt. Der Erste Beigeordnete Stefan Görnert in einer ersten Redaktion: „Die Absage ist sehr bedauerlich. Aber Gesundheit geht vor.“ Am Donnerstag will er mit seinen Mitarbeitern klären, ob noch etwas zu retten sei.